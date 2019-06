Cornigliano riavrà il suo collegamento con gli Erzelli. Dal 17 giugno entrerà in vigore una nuova linea Amt sperimentale con un nuovo autobus, che avrà una cadenza di circa trenta minuti e ripristinerà il percorso dei mezzi pubblici da Cornigliano alla collina degli Erzelli, con partenza da piazza Savio.

Il quartiere è sede del parco tecnologico, raggiunto quotidianamente da molti lavoratori, nonché del Parco pubblico recentemente inaugurato con oltre trentamila metri quadrati di spazio attrezzati. Da tempo il collegamento era richiesto. La questione era stata posta dal gruppo pd del Municipio Medio Ponente e dal gruppo consiliare del Comune di Genova.

Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20.30 tutti i giorni domenica e festivi compresi.

Questo il percorso: capolinea da piazza Savio svolta a sinistra, ripristino fermata in via Cornigliano (fronte Piazza Savio da Farmacia), via Pionieri Aviatori d’Italia, rotonda Castruccio, giro sopra casello autostradale, e tramite via Erzelli arrivo al parco.

La linea Amt 5 ora in funzione manterrà il percorso attuale con il capolinea in via Menotti, ma oltre a questa sarà inserita una nuova linea a servizio del percorso dalla costa alle colline.