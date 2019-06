Abbonamento speciale per canone ridotto per gli stabilimenti balneari associati Sib. Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Rai hanno concordato di introdurre in via sperimentale per quest’anno un canone ridotto riservato ai soli stabilimenti balneari associati Sib-Confcommercio – Sindacato Italiano Balneari. In considerazione del limitato tempo di apertura degli esercizi, agli esercenti associati verrà applicato un canone di 103,92 euro invece di 407,35 euro.

Spiega Massimo Stasio, presidente di Sib-Confcommercio della provincia di Genova: «Le modalità di accesso a questa formula estremamente conveniente di abbonamento sono molto semplici: entro il 31 luglio 2019 gli esercenti stagionali che non siano già in possesso di regolare abbonamento tv potranno richiedere l’applicazione della tariffa speciale compilando l’apposito modulo da richiedere agli uffici della nostra segreteria».