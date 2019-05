A distanza di sei anni dall’ultimo appuntamento, martedì 4 e mercoledì 5 giugno, dalle 9,30 alle 17,30, torna il Career Day di Ateneo, due giorni dedicati al mondo del lavoro, organizzati dall’Università di Genova.

Nel corso dell’evento, che si svolge al palazzo dell’Università, in via Balbi 5, studenti e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui conoscitivi, consegnare il proprio cv.

Avranno inoltre la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali per conoscere, in modo dettagliato, le opportunità di inserimento professionale nonché i profili ricercati, le competenze richieste, le modalità di selezione utilizzate.

Iniziativa nata per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati genovesi, il Career Day è anche un’occasione per quanti stanno per completare la propria formazione universitaria, per informarsi e approfondire la conoscenza del mercato del lavoro, degli strumenti e dei canali di accesso, delle opportunità offerte dal territorio.

Al Career Day UniGe prendono parte oltre 40 aziende, ripartite nelle due giornate dell’evento, e rappresentative del mondo della produzione e dei servizi.

Aziende presenti il 4 giugno

Banca Carige, Blue Star Software, Bnp Paribas, Cannon Group, Costa Crociere, Digitmode, Everis, Fos, Ggallery, Gruppo Messina, Hotel Melia, Kruk Italia, Liguria Digitale, Reply, Rina, Salini Impregilo, SmartMicroOptics, Softjam, Studio BC, Studio Wiki, Tenova, Wartsila

Aziende presenti il 5 giugno

Amiu Genova, Arcaplanet, Aristea, ASG Superconductors, Axpo Italia, Bitron, Bureau Veritas, Cconsorzio Proplast, Creative Words, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Dgs, Ett, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Grand Hotel Savoia, Hitachi Rail, Il Faggio, La Comunità, OMP Racing, Paul Wurth, PPG, Spediporto