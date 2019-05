A Genova nel 2018 il numero di compravendite nel settore commerciale è calato rispetto al 2017 (da 363 a 320 unità), in controtendenza rispetto alla media delle altre grandi città italiane, secondo quanto risulta dall’analisi delle compravendite realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate.

Il numero delle compravendite nel periodo considerato risulta diminuito anche a Torino (da 815 a 802) e a Roma (da 1710 a 1649).

L’analisi evidenzia che a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona nel 2018 le transazioni nel settore commerciale mediamente sono aumentate del 4,6 % rispetto allo stesso periodo del 2017 e complessivamente si sono portate a 29.463.

Il segmento dei negozi è da sempre orientato alla locazione che, infatti, interessa l’80,8% delle richieste. Solo il 19,2% della domanda è per comprare l’immobile. Il 46,3% degli acquirenti lo fa per uso investimento, un dato abbastanza allineato con quello degli scorsi anni alla luce degli interessanti rendimenti da locazione che possono arrivare anche al 10% annuo lordo a seconda della rischiosità dell’investimento. Segue un 12% di richieste di acquisto per aprire attività di ristorazione e somministrazione. La metratura più gettonata tra gli acquirenti è inferiore a 50 mq. Le città dove si è avuto il maggiore aumento delle transazioni sono Bologna (+31,4%), Palermo (+11,0%), Firenze (+7,1%) e Milano (+6,7%). Roma e Milano si confermano ai primi posti per numero di scambi: nella capitale le transazioni sono state 1649, il capoluogo lombardo ne fa segnare 1710 confermando la sua crescita di attrattività.

I prezzi forniti dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa evidenziano invece un’ulteriore diminuzione: -2,3% nelle vie di passaggio e -3,8% nelle vie non di passaggio. La diminuzione dei prezzi, avvenuta a partire dal 2008, invoglia l’investitore, sia esso una società sia esso un privato. Le soluzioni in via di passaggio hanno perso il 35,6% del loro valore, a partire dal primo semestre del 2008 al primo semestre 2018, quelli in via non di passaggio li 42,4%.

Compravendite settore commerciale

CITTÀ 2018 2017

BARI 170 169

BOLOGNA 318 242

FIRENZE 393 367

GENOVA 320 363

MILANO 1710 1603

NAPOLI 606 577

PALERMO 343 309

ROMA 1649 1710

TORINO 802 815

VERONA 150 141