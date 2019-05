Nella mattinata di domani riaprirà al transito veicolare un tratto di via Giotto, a Sestri Ponente.

Le linee Amt 53, 53/, 158, 170, 172 e 653 modificheranno il percorso con queste modalità: in direzione Sestri i bus, giunti in via Giotto, transiteranno per via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. In direzione via Giotto il percorso resta invece invariato.