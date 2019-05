Ricorda un po’ il “bruco” di Brignole nella tipologia di struttura. Sicuramente migliora l’accessibilità perché è dotata di ascensore rispetto alla vecchia struttura (senza tettoia e protezioni) che dista solo una decina di metri da quella nuova, inaugurata oggi.

È operativa a tutti gli effetti la nuova passerella pedonale sovrastante la linea ferroviaria a Genova Sestri Ponente Aeroporto.

Nuova navetta Flybus: in 5 minuti dalla stazione di Sestri Ponente all’Aeroporto Al via nell’area riqualificata e illuminata di via Cibrario, anche il nuovo servizio navetta Flybus di Amt che collega direttamente la stazione Fs di Sestri Ponente e l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con una corsa ogni 15 minuti, dalle 6 alle 22, e un tempo di percorrenza di soli 5 minuti. Il servizio sarà accessibile gratuitamente fino al 30 giugno. Partendo dal terminal arrivi dell’aeroporto sarà diretta solo in via Cibrario e percorrerà la strada interna, tornando al terminal arrivi dell’aeroporto senza mai uscire dalla zona aeroportuale, questo per garantire un servizio più rapido a chi in uscita dalla stazione ferroviaria e non solo, dovrà recarsi in aeroporto.

Realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) in pochi mesi, con un investimento di oltre 2,8 milioni di euro, si inserisce nelle attività che il Gruppo Fs ha da subito attivato dopo il crollo del viadotto autostradale Morandi, per migliorare i collegamenti da e per Genova e l’intermodalità tra i diversi vettori.

Lunga sessanta metri e larga quattro, coperta da tettoia e attrezzata con grigliati frangivento e illuminazione a led, mette in connessione la stazione di Genova Sestri Ponente Aeroporto con il nuovo punto di fermata Amt dei bus navetta per l’aeroporto. Abbattute anche le barriere architettoniche grazie ai due nuovi ascensori dotati di telecamere. Si agevolerà così l’uso del mezzo pubblico per raggiungere l’aeroporto di Genova.

Tutto ciò dovrà poi essere ridiscusso quando verrà spostata più a Levante la stazione di Sestri Ponente come da progetto originario nell’ambito del nodo ferroviario.

Con l’avvio della navetta Flybus cambia il percorso della linea integrativa I24: le partenze in direzione Sestri centro avranno una frequenza di 30 minuti. Partendo dalla Marina diretta al centro di Sestri Ponente eseguirà anche il percorso esterno all’area aeroportuale, via Pionieri Aviatori D’Italia, via Siffredi, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Soliman, via Ciro Menotti, via Biancheri, via Albareto, raggiungendo anche la fermata di via Cibrario per poi ritornare al capolinea alla Marina di Sestri.