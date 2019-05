Domani, venerdì 10 maggio, a conclusione dei lavori relativi al completamento del ponte sul torrente Chiaravagna in via Giotto a Sestri Ponente, verrà ripristinato il senso unico di marcia veicolare verso Ponente.

Lo comunica l’assessorato alla Mobilità e al trasporto locale del Comune di Genova. Inoltre, nel corso della prossima settimana inizieranno le operazioni che porteranno al ripristino del doppio senso di marcia veicolare nel tratto di via Siffredi fra la rotatoria Albareto/rampa discendente Autostrada e via Giotto e del senso unico di marcia direzione Levante in via Manara.

Al termine di queste operazioni la viabilità tornerà a essere regolamentata con le modalità in vigore prima della caduta di ponte Morandi.

A partire dalla mattinata di venerdì 10 maggio, le linee 1, 1/, 3, 128, I02, I24 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1, 1/, 3, N2 e I24

Direzione ponente: i bus, giunti in via Siffredi, proseguiranno per via Giotto, via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso invariato.

Linee 128 e I02

Direzione ponente: i bus, in via Giotto, proseguiranno per via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso invariato.