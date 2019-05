Anche quest’anno a Sanremo i dentisti dell’Andi saranno disponibili nella sede Lilt di corso Mombello 49 per eseguire visite che consentono di diagnosticare più precocemente possibile i tumori del cavo orale. L’appuntamento è per sabato 11 maggio dalle 9 alle 13. Per accedervi sarà necessario prenotarsi entro martedì 7 maggio chiamando la Lilt allo 0184 570030 (dal lunedì al venerdì negli orari 9-12 e 15-17).

Solo una diagnosi precoce può portare alla guarigione di questo tumore, la cui incidenza è più ampia di quanto non si creda e purtroppo ha un altissimo tasso di mortalità.

La collaborazione fra Andi e Lilt prosegue da oltre un anno a opera del gruppo dei volontari dell’Andi Imperia: Paola Amoretti, Giuseppe Gandolfo, Barbara Sica, Salvatore Taffari e Rodolfo Berro come coordinatore responsabile, grazie ai quali è possibile effettuare visite di prevenzione.

Nelle due sedi di Sanremo e Bordighera sono state visitate negli ultimi 12 mesi circa 120 persone, con il riscontro di 10 lesioni non tumorali e di 2 lesioni di tipo neoplastico che hanno avuto conferma diagnostica. A Imperia, nell’ambito degli incontri con i dipendenti della ditta Carli, si sono sottoposte a controllo ulteriori 20 persone.