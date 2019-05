71.675 contatti, 861 persone, oltre 500 volontari: San Marcellino ha presentato i bilanci 2018 e la relazione di missione alla comunità.

Il consuntivo tra spese e proventi si chiude a favore dei secondi per circa 40 mila euro: in totale le spese ammontano a quasi 1 milione e 462 mila euro, mentre i proventi superano il milione e 500 mila euro. Di questi, poco più di 560 mila euro sono donazioni da parte di persone fisiche, oltre 386 mila provengono invece da fondazioni o aziende. Il Comune di Genova ha versato quasi 475 mila euro. Dal cinque per mille arrivano poco più di 86 mila euro.

Le spese sono da ricondursi per la maggior parte ai servizi alla persona, che impegnano la comunità per circa 1 milione e 400 mila euro. Poco più di 53 mila euro sono stati spesi, nel corso del 2018, per attività culturali, tra corsi in ambito sociale, conferenze, convegni e altri incontri pubblici.