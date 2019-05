In occasione dei Rolli Days 2019, l’olio dop Riviera Ligure sarà protagonista di un “gustincontro” a cura di Ligucibario (attività che comprende formazione e consulenza per imprese all’insegna dell’eno- gastronomia). Appuntamento il 4 e il 5 maggio dalle 16 a Palazzo Tobia Pallavicino a Genova.

Un omaggio ai Palazzi dei Rolli (patrimonio Unesco dal 2006), alla dieta mediterranea (patrimonio Unesco dal 2010) e ai muretti a secco (patrimonio Unesco dal 2018).

Durante il “gustincontro” con Umberto Curti si svolgerà anche una degustazione di extravergini Dop locali celebrando le diverse cultivar liguri, sensibilizzando il pubblico circa il significato della Dop, intesa come certificazione di qualità a totale garanzia del consumatore.

Sarà sottolineato il ruolo secolare dell’olio extravergine come alimento e nutraceutico e non solo come condimento, protagonista – non a caso – del modello alimentare più mediterraneo e salubre.

L’evento è a ingresso libero, consigliata la prenotazione mail su info@ligucibario.com

L’iniziativa è promossa con il sostegno dell’assessorato al Turismo, commercio e artigianato e in collaborazione col Consorzio di tutela olio extravergine Dop Riviera Ligure e la Camera di Commercio di Genova.