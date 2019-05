Sono sette i Civ, centri integrati di via, che hanno organizzato iniziative in concomitanza con i Rolli Days.

Nel centro città il Civ Luccoli propone, venerdì 3 e sabato 4 maggio, l’iniziativa “Luccoli in fiore”: dalle 9 alle 20 la via si trasforma in una mostra mercato di fiori, con laboratori a tema per bambini e adulti.

Venerdì 3 maggio, nel Civ Lomellini, “Vetrine in strada”: dalle 9 alle 19 street shopping promozionale dei negozi del Civ.

“Macelli di Soziglia in festa”, sabato 4 maggio, nel Civ Maddalena: dalle 20 alle 23, nelle piazze Soziglia e Lavagna, musica live, street food e degustazioni.

Il Civ Darsena propone invece, sabato 4 e domenica 5 maggio, il suo “Mercato sul mare”: a calata Vignoso (adiacenze Museo del Mare), dalle ore 9 alle ore 20, mercatino di merci varie e della creatività.

Via San Lorenzo, per iniziativa del Civ San Lorenzo, ospiterà invece una mostra mercato dei pittori nelle giornate di sabato 4 e domenica 5, dalle 9 alle 18.

Anche le delegazioni partecipano a rendere ancora più ricco il weekend dedicato ai palazzi dei Rolli: a Sampierdarena il Civ Il Rolandone organizza, per sabato 4 maggio, “Rolandog e mercatino”: dalle 9 alle 19.30 via Rolando si veste a festa ospitando mercatino dei creativi, animazione, laboratori per bambini e una sfilata canina.

Due, infine, le iniziative a Nervi: in viale delle Palme, sabato 4 maggio dalle 9 alle 19, mercatino dell’antiquariato e modernariato a cura del Civ Nervi 2005, mentre piazza Trabucco, sempre sabato 4 maggio negli stessi orari, ospiterà il “Mercatino dei Creativi”.