L’accordo di programma sulle nuove destinazioni d’uso e modalità di intervento per il recupero dell’edificio storico del silos Hennebique di Genova è stato approvato oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola

Le nuove destinazioni d’uso sono previste per insediare nella costruzione sia servizi pubblici sia strutture ricettive alberghiere, residenze, esercizi commerciali di vicinato, pubblici servizi come bar e ristoranti, attività direzionali per uffici e attività produttive compatibili con l’ambito urbano, sale polivalenti e per gli spettacoli.

L’obiettivo dell’accordo è quello del recupero a uso urbano di questo fabbricato, parte molto significativa del porto antico di Genova, consentendo di superare la cesura oggi esistente tra la città e il porto.

Ora l‘Autorità di Sistema Portuale di Genova può avviare le procedure per la messa a bando dell’offerta di acquisizione di Hennebique.