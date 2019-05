Il consiglio regionale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2019-2021.

Il provvedimento ha come obiettivo quello di permettere di utilizzare in maniera più rapida ed efficace le risorse del Fondo Strategico Regionale.

Sono stati finanziati interventi di edilizia sanitaria per 7 milioni di euro, di cui 2 destinati alla Casa della Salute della Valpolcevera, oltre a interventi a favore degli enti locali per riqualificazione urbana, messa in sicurezza di edifici scolastici, mitigazione del rischio idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, impiantistica sportiva e viabilità.