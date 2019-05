In occasione di Ebace 2019, il principale evento europeo dedicato all’aviazione d’affari che si conclude oggi a Ginevra, il commissario straordinario Vincenzo Nicastro ha annunciato due nuove imminenti consegne del P.180 Avanti Evo in configurazione Vip a clienti internazionali e la firma di due distinti accordi per altrettanti nuovi centri servizi per l’assistenza post-vendita del P.180, rispettivamente in Francia e in Malesia.

Il primo velivolo è stato consegnato, tramite l’italiana Orion Fly, a Lindsay Owen-Jones, già proprietario del primo Avanti II prodotto da Piaggio Aerospace, attualmente operato da Fly Wings SA e gestito, dal punto di vista dell’aero navigabilità, da Alpiwings.

Nei prossimi giorni, un secondo Avanti Evo volerà dall’Italia verso l’Africa per essere consegnato a un cliente la cui identità è riservata. Nel frattempo, Piaggio Aerospace sta lavorando allo sviluppo di un centro di assistenza nel continente.

Nei giorni scorsi è intanto entrato in servizio anche il primo Avanti Evo in India, consegnato da Business Aviation Private Limited (BAIPL) – partner locale di Piaggio Aerospace – a un cliente che già opera con un Avanti II. Piaggio Aerospace incrementa così la propria presenza nel Paese, dove la flotta dei 6 P.180 in servizio ha raggiunto le 10 mila ore di volo.

Nel corso di Ebace sono state anche rese note le firme per due accordi (uno a Parigi-Le Bourget e uno a Kuala Lumpur in Malesia) per il rafforzamento della rete post-vendita dei P.180. I due nuovi partner sono, rispettivamente, DV Technik per la Francia e Asia Aero Engineering (AAE) per la Malesia, aziende specializzate nella fornitura di servizi di manutenzione per aeromobili.

In particolare, il nuovo centro a Paris-Le Bourget – un polo strategico per l’aviazione d’affari europea – porta a 5 il numero dei Service Center autorizzati del Vecchio Continente: oltre a quello gestito direttamente dall’azienda a Genova, gli operatori del P.180 possono contare sulla presenza di Service Center in Germania (Mönchengladbach), in Olanda (Rotterdam) e in Svizzera (Lugano). DV Technik è totalmente posseduta dal gruppo Oyonnair, una compagnia aerea specializzata nel trasporto medico che opera con una flotta di 3 Citation Mustang e 9 Piaggio Avanti II, grazie a 4 Avanti recentemente aggiunti alla flotta.

Il nuovo centro di manutenzione operato da AAE, al Subang Airport in Kuala Lumpur, si aggiunge invece a quello già attivo in Singapore, in un mercato, il Sud Est asiatico, considerato fra quelli a più alto potenziale in termini di crescita futura.