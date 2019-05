Pam Panorama cresce e si rinnova a Genova. Dopo l’apertura del nuovo Pam local di via Fiasella 81, sabato 11 maggio sarà presentato il restyling del punto vendita di via del Lagaccio 48/R.

Il Pam local di via Fiasella, il format pensato per il vicinato e per la spesa di tutti i giorni, sarà aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì al sabato 8-22 e la domenica 9-22.

Il secondo appuntamento è invece fissato per sabato con i festeggiamenti per il restyling dello storico supermercato Pam di via del Lagaccio, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21. All’interno del negozio sono diversi i reparti nuovi a partire dalla macelleria a servizio, ma anche gastronomia e rosticceria.

«I due appuntamenti rappresentano un ulteriore passo nello sviluppo di Pam in una città importante come Genova dove siamo presenti con 4 Pam local e 4 supermercati Pam – dichiara Fulvio Faletra, direttore customer Engagement di Pam Panorama – I nostri obiettivi continuano a essere quelli di offrire un servizio di qualità, pensato per soddisfare le esigenze di spesa di tutti, e di incrementare il numero di punti vendita sul territorio, diventando un riferimento per i residenti della zona».