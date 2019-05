Orsero spa, realtà leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, è stata premiata in occasione degli MF Aim Italia Awards per la più forte crescita di fatturato 2017/2018 nella classifica società di maggiori dimensioni.

In occasione della cerimonia di premiazione, Paolo Prudenziati, presidente di Orsero spa, ha sottolineato: «Siamo indubbiamente soddisfatti di questo riconoscimento che premia il percorso di crescita intrapreso con il processo di quotazione. Oggi Orsero guarda al futuro con ottimismo e punta alla crescita e all’innovazione nel core business distributivo».

Intanto oggi il cda di Orsero ha approvato la fusione per incorporazione delle controllate Gf Produzione e Gf Portem nella controllante Orsero. La fusione è da realizzarsi in forma semplificata, secondo quanto previsto dal progetto di fusione approvato il 24 aprile scorso.