Sono 380 gli iscritti all’esame di ammissione di Atp, in programma domani al Villaggio del ragazzo di Cogorno. La prova consiste in test attitudinali cui seguiranno prove di guida, prove su strada dopo il passaggio della prima selezione. Si creerà così una graduatoria cui si attingerà nei prossimi anni. «È da tre anni che non si facevano prove ed è davvero molto importante che si possa finalmente tornare a formare graduatorie per assumere. Nei prossimi anni ci sarà un inevitabile turnover e noi saremo pronti», aggiunge Andrea Geminiani, dirigente Atp.

Oggi Atp ha 435 dipendenti, 330 dei quali autisti di bus. Ha 265 mezzi che circolano su tre province (Genova, La Spezia e Savona) e che percorrono 9 milioni di chilometri ogni anno, un terminal nel cuore di Genova, ha appena acquistato 50 nuovi mezzi, che hanno fatto scendere da 13 a meno di 10 anni l’età media del parco mezzi.