Il Mulino Belpiano nel Parco naturale regionale dell’Aveto, nel piccolo borgo di Borzonasca, è inserito nelle giornate europee dei mulini storici il 18 e il 19 maggio.

Per prenotare la visita, contattare i numeri 347 0469140 o 347 4810455

Orario visite: pomeriggio dalle 15 alle 18, il mattino solo su prenotazione telefonando ai numeri indicati.

Costruito nel XVIII Secolo, l’attuale struttura risale al 1832. Ha la particolarità di essere costituito da due parti adiacenti, di cui una alta 7 metri e detta “torre”. Non è stato costruito in prossimità di un torrente, ma più vicino alle abitazioni. Quindi vi fu annesso un sistema di canali per convogliare il flusso d’acqua. E per la stessa ragione, è caratterizzato da un altro dettaglio speciale: una turbina orizzontale, anziché verticale, perché più funzionale vista la quantità d’acqua limitata.

Il mulino Belpiano era rimasto inoperoso per oltre 60 anni, ma nel 2016 è stato parzialmente riattivato.