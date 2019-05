Installate 22 nuove infrastrutture per automobili e moto elettriche a Genova e Savona grazie al “Progetto Mobilità Sostenibile”, promosso da Regione Liguria e attuato da Ire. Un intervento finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti grazie ai fondi PNire 2015 (Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica).

Arenzano, Cairo Montenotte, Cogoleto, Genova e Savona: questi i 5 Comuni protagonisti del progetto, con i quali la Regione ha firmato un protocollo di intesa in cui sono state installate stazioni di ricarica per auto e moto elettriche. Duferco Energia si è occupata dell’installazione e sarà il service provider delle stazioni di ricarica.

La proposta progettuale sviluppata da Regione Liguria, tramite IRE, ha previsto l’installazione di 22 colonnine, delle quali 6 con connessione auto+auto (22 kW + 22 kW) e 16 con connessione auto+moto (22 kW + 3,7 kW), di cui 6 a 4 prese poter ricaricare fino a 4 veicoli elettrici in contemporanea. L’individuazione dei siti all’interno di ciascun Comune è stata effettuata tenendo in considerazione i Piani Urbani della Mobilità e del Traffico esistenti.

«La mobilità elettrica è una sfida tecnologica per il futuro – dichiara Andrea Benveduti, assessore regionale allo Sviluppo economico con delega all’Energia – che potrà impattare in maniera qualitativamente positiva sul nostro ambiente. La ricerca di tecnologie ottimali procede in tutto il mondo, al fine di migliorare l’attuale situazione in termini prestazionali e di sostenibilità. Come Regione non possiamo che promuovere iniziative di questo tipo, che contribuiscono a creare i presupposti per una diffusa affermazione di tale tecnologia, allorquando le condizioni generali del progressivo utilizzo dei mezzi elettrici lo consentiranno”.

Le installazioni, a seguito della gara di appalto indetta, sono state affidate a Duferco Energia spa, importante player nazionale nel settore della mobilità sostenibile. All’interno dell’affidamento sono comprese anche le attività di gestione e manutenzione delle stazioni di ricarica per un periodo di cinque anni.

«La collaborazione con Regione Liguria – commenta Sergio Torre, direttore business Development di Duferco Energia – è un chiaro esempio di come un approccio sistemico in grado di coinvolgere istituzioni, imprese private e realtà locali possa funzionare anche nell’ambito della mobilità elettrica. Tutte le infrastrutture sono già integrate nel circuito di roaming italiano ed europeo di Duferco Energia».