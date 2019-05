Leonardo annuncia il rinnovo dell’accordo di distribuzione siglato al Salone Ebace, in svolgimento a Ginevra, con il proprio principale partner sul mercato britannico e irlandese, Sloane Helicopters. L’intesa riguarda l’estensione dell’accordo di distribuzione nel periodo 2019-2021 per i modelli AW109 GrandNew, AW109 Trekker e AW169 in configurazione VIP, con una previsione di vendita di almeno 8 elicotteri entro il 2021.