Utili e ricavi in crescita per Leonardo nel primo trimestre dell’ anno. Il risultato netto si è attestato a 77 milioni con un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, informa la società in una nota, beneficia «oltre che del miglioramento del risultato operativo, di minori oneri di ristrutturazione e della riduzione dell’ ammortamento di attività derivanti da purchase price allocation e degli oneri finanziari».

I ricavi sono saliti dell’ 11,2% a 2,7 miliardi, mentre gli ordini si attestano a 2,518 miliardi, in crescita del 16,4% «principalmente grazie a Elettronica per la Difesa e Sicurezza».

I risultati del primo trimestre 2019 di Leonardo, commenta l’ ad Alessandro Profumo, «sono solidi e in crescita, in linea con le attese. Confermiamo la guidance 2019 e restiamo focalizzati sull’esecuzione del piano industriale volto alla crescita sostenibile del gruppo».