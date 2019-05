Si terrà martedì 4 giugno dalle 9,30 alle 14 nella Sala Chiamata della Compagnia Unica Paride Batini, l’assemblea organizzata dalla Camera del Lavoro dal titolo “Lavoro, democrazia, antifascismo”.

L’assemblea, aperta a tutti, fornirà l’occasione per parlare dei problemi del lavoro e per una riflessione sui diritti. “La custodia e il rilancio dei principi democratici è un preciso dovere di tutti coloro che vi si riconoscono e che oggi osservano un imbarbarimento dei valori che coinvolge non solo la società, ma anche il mondo del lavoro”, si legge nella nota Cgil.

Ai lavori, oltre ai delegati sindacali, saranno presenti rappresentanti di Anpi, Arci, Libera e Comunità di San Benedetto al porto. Sarà presente anche l’avvocato Giovanni Maria Flick già Ministro della Giustizia e Presidente Emerito Corte Costituzionale il quale analizzerà le principali caratteristiche del cosiddetto Decreto Sicurezza. Tra gli interventi quello di Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria. I lavori saranno introdotti da Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e saranno conclusi dal Segretario Generale Cgil Maurizio Landini.