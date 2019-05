«L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che rappresento aderisce con entusiasmo alla Giornata dell’1 giugno per la Pontremolese, promossa da Legambiente per ribadire la necessità di portare a termine l’ammodernamento della linea ferroviaria La Spezia – Parma, la cosiddetta Pontremolese». Lo ha dichiarato la presidente dell’AdSP del Mar Ligure Oruientale Carla Roncallo.

«Si tratta – spiega Roncallo – di una iniziativa giusta, che fa comprendere come si stia parlando di un’opera voluta davvero da tutti, che oltre ad avere innegabili benefici sotto il profilo trasportistico, visto l’efficientamento del trasporto della merce e delle persone con modalità ferroviaria, porterà indubbi benefici all’ambiente. Questa nuova linea scaricherà notevolmente il tracciato autostradale della Cisa, oggi congestionato dal traffico pesante e contribuirà a fermare il progressivo spopolamento di un entroterra molto bello sotto il profilo paesaggistico e culturale ma indubbiamente difficile da vivere nel quotidiano per chi deve servirsi di mezzi pubblici per accedere ai servizi di Parma o di Spezia».

«Inutile evidenziare – aggiunge Roncallo – come per l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale e per i suoi porti della Spezia e di Marina di Carrara il potenziamento della Pontremolese rappresenterebbe quel salto di qualità sul trasporto intermodale che sarebbe di enorme aiuto per aumentare i traffici, non solo verso il nord est del paese ma anche verso la Germania, contenendo gli effetti negativi sull’ambiente che un consistente aumento del traffico portuale potrebbe invece determinare qualora fosse inoltrato su gomma».