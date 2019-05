Sbloccato il cantiere per la sopraelevata del porto, opera nata dopo un Accordo di programma, risalente addirittura al 2005, tra l’allora Autorità portuale genovese e Società per Cornigliano. Lo comunica il ministero dei Trasporti in una nota.

Un’opera considerata logisticamente molto importante e resa ancor più necessaria dal crollo del ponte Morandi. Nell’ambito dell’Accordo di programma, il Mit aveva stanziato le risorse fin dal 2012: 70 milioni di euro che sono rimasti fermi negli anni, finché non sono stati inseriti nel Piano di investimenti straordinario del decreto Genova.

“Pochi giorni fa – scrivono in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle – avvalendosi delle procedure previste nella nuova legge voluta dal nostro governo, è stato varato il decreto commissariale che ha, come dice anche la nota del ministero, ‘consentito l’avvio della procedura di affidamento da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale’.