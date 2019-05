Rimedi a base di oli essenziali ed eccipienti per la cura e il benessere del cane e del gatto. La linea di prodotti Hope & Care è un’idea di Marco De Bastiani e della sua start up che ha sede a Chiavari.

Hope & Care è uno dei quattro nuovi progetti in crowdfunding nell’area pet friends della piattaforma Eppela.

L’azienda intende produrre preparazioni per contrastare disturbi e parassiti che possono affliggere gli animali. I prodotti sono confezionati in flaconi da 10 ml e la somministrazione avviene con l’applicazione diretta sul peli. I campi di intervento vanno dalle ferite, per aiutarne la cicatrizzazione, ma anche i disturbi comportamentali come irrequietezza, apatia e stress.

Con le risorse raccolte, l’obiettivo da raggiungere sono 2500 euro di finanziamento, la startup cercherà un luogo idoneo per la produzione e lo stoccaggio dei prodotti e avvierà una campagna informativa a 360 gradi per il coinvolgimento di utenti e clienti.

In caso di successo del progetto, supportato da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione magliette e un voucher spendibile in un una nota catena di pet store. E per chi contribuisce con il finanziamento? Come di consueto per le piattaforme reward-based, ad ogni donazione, in base all’importo versato, viene garantita in cambio una ricompensa sotto forma di prodotti, servizi o ringraziamenti da parte dei progettisti. Un modo, questo, per rendere i finanziatori parte di una comunità.

Per informazioni e per contribuire al progetto, cliccare qui.