Arriva a Santa Margherita Ligure il 28 maggio il Green Mobility McTour, progetto che promuove la mobilità ‘verde’ per le aziende, organizzato da McWatt, Federalberghi e Alba Leasing. Per un giorno la località balneare diventa un centro di mobilità a impatto zero grazie a segway, e-bike, moto e auto messe a disposizione della città.

I visitatori possono effettuare test drive di e-bike e altri mezzi elettrici, ideali per la pratica della mountain bike ma anche per piacevoli percorsi lungomare, provando le ultime novità del settore su brevi percorsi con l’assistenza di istruttori disponibili a dare ogni tipo di supporto tecnico e informativo.

Questa tappa è rivolta agli albergatori dell’associazione Unione dei Gruppi albergatori del Levante, che una delle prime associazione di Federalberghi ad avere scelto McWatt come fornitore unico di mobilità elettrica per gli associati.

A Santa Margherita Ligure McWatt presenta l’offerta e la gamma dei propri mezzi a impatto zero martedì 28 maggio dalle 15 all’Hotel Continental, dove interverranno per l’Associazione il presidente Aldo Werdin e, per McWatt, il direttore commerciale, Giovanni Deriu e il responsabile dei rapporti con Federalberghi, Antonio Guarini.