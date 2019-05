Momenti formativi e informativi rivolti ai cittadini per sensibilizzarli sul tema delle cure palliative e della terapia del dolore, che interessano oltre mille pazienti in tutta la Liguria. Sono diverse le iniziative in programma su tutto il territorio regionale in occasione della XVIII Giornata nazionale del Sollievo, che sarà celebrata domenica 26 maggio, promossa dal ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Fondazione Gigi Ghirotti Onlus.

Ospedale Policlinico San Martino

L’Ospedale Policlinico San Martino, da sempre impegnato su questo tema, domenica 26 maggio celebra la ricorrenza con l’apertura dell’Hospice alla città, dedicando alcune iniziative alle persone che vi sono ricoverate e ai loro cari. Per tutta la giornata l’équipe della struttura, diretta da Michele Gallucci, sarà a disposizione dei familiari dei pazienti. Dalle 10 alle 12 saranno presentate le discipline e tecniche della Medicina Integrativa attuate all’interno dell’hospice: arteterapia, musicoterapia, tecniche di contatto corporeo, meditazione e colloquio narrativo, parte di un ambizioso progetto che la struttura sta portando avanti in collaborazione con l’Associazione Braccialetti Bianchi di Genova, che quotidianamente affianca il team di professionisti sanitari. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà un concerto per pianoforte, dedicato ai pazienti e ai loro familiari e amici.

Asl1

Sono previsti approfondimenti delle tematiche relative al dolore e al fine vita nell’ambito del Festival delle Salute in programma il prossimo autunno (ottobre/novembre 2019), con incontri rivolti alla cittadinanza e agli studenti della Provincia di Imperia.

Asl3

Lunedì 27 maggio è prevista la presenza dell’ambulatorio mobile dalle ore 14.30 alle ore 18.00 in Piazza de Ferrari per attività informativa rivolta alla cittadinanza. Gli operatori della Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni e stampati sul tema e sensibilizzare sull’argomento.

Asl5

Trasmissione sulla emittente locale Tele Liguria Sud dove si parlerà di Hospice e Cure Palliative (la trasmissione andrà in onda da giovedì 23 sino a domenica 26 su diverse fasce orarie al fine di avere una copertura di tutta la popolazione). Sarà diffuso un comunicato stampa anche per dare un’informativa più ampia.

E.O. Ospedali Galliera

Istituto Giannina Gaslini

È stata presentata ieri, giovedì 23 maggio, una convenzione con l’Associazione Maruzza Regione Liguria Onlus per la realizzazione del progetto “Momenti di sollievo per AMaRLO” per garantire ai familiari dei piccoli pazienti ‘inguaribili’ la disponibilità di personale infermieristico adeguatamente formato, anche sulla base delle indicazioni del personale dell’hospice pediatrico Il Guscio dei Bimbi del Gaslini.