Dopo aver conquistato il comparto fashion, Giglio Group, prima piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato Star e partner digitale di oltre 70 brand lifestyle, annuncia l’accordo con Mabina srl, azienda del comparto gioielli.

L’azienda milanese, fondata nel 1999 da una famiglia di gioiellieri da tre generazioni, e affermata realtà italiana specializzata nella ideazione, produzione e commercializzazione di marchi di proprietà ha scelto per il proprio brand Kidult di collaborare con iBox Digital per ampliare l’area e-commerce e sviluppare il business sui Marketplace.

Kidult è il concept brand della maison di gioielli, che a pochi anni dal lancio della “Life Collection”, è diventato un punto di riferimento nel mercato della gioielleria fashion e può annoverarsi sul podio dei risultati commerciali di settore.

Alessandro Santamaria, managing director digital & strategy di Giglio Group, commenta: «Questo accordo ci consente l’ingresso nella industry del gioiello. La collaborazione con Mabina srl ha da subito sviluppato una grande sinergia che ci consentirà di accompagnare il nostro partner in un percorso di crescita. Il team di IBox è composto da esperti del settore e forti di un know how acquisito all’interno di aziende del luxury: questa specializzazione ci consente di gestire quotidianamente la presenza dei clienti sulle varie piattaforme, massimizzandone il ritorno in termini di vendite e immagine».

Francesco Songa, ceo di Mabina, afferma: «Siamo convinti che portare avanti una strategia di ottimizzazione delle vendite online ci consentirà una forte crescita sui canali digitali».