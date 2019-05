Lavori di manutenzione della strada e demolizione dell’ultimo tratto della vecchia rampa che portava all’autostrada. Per questo via Siffredi, arteria di collegamento tra Genova Cornigliano e Sestri Ponente, resterà chiusa al traffico dalle 20 di venerdì 10 maggio alle 7 del mattino di sabato 11 maggio.

Anche le linee Amt 1, 3 e N2 modificheranno il percorso, come gli altri veicoli.

Direzione Levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno per via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba, via Guido Rossa, piazza Savio e via Cornigliano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia fino alla rampa discendente alla rotatoria Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.