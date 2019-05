Dalle 22 di oggi, martedì 14 maggio, e sino a cessate esigenze, un tratto di via Perlasca sarà chiuso al transito veicolare e a quello pedonale per opere di cantierizzazione del nuovo viadotto sul Polcevera.

Il Comune ha stabilito le seguenti prescrizioni:

In via Perlasca divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il sottopasso (compreso) di ponte Romero e via Campi; nel tratto compreso tra via Polonio e via Campi: doppio senso di circolazione veicolare; divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 7,50 metri, divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 2,40 metri, a eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali carrabili e ai veicoli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera; divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti;

nel tratto compreso tra via Pieragostini e ponte Romero: doppio senso di circolazione veicolare; divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti; per i veicoli che percorrono il tratto in quota compreso tra il sottopasso veicolare e ponte Romero, all’intersezione con il medesimo ponte è istituito l’obbligo di svoltare verso sinistra, ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive di via Argine Polcevera e di quelli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera; l’intersezione tra via Campi e via Perlasca è regolata a rotatoria con senso antiorario.

In via Argine Polcevera, nel tratto compreso tra il civico 19 rosso e ponte Romero sono stabilite le seguenti prescrizioni: ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare; divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera; obbligo di dare la precedenza e svoltare verso destra all’intersezione con ponte Romero; limite massimo di velocità di 10 km/h e divieto di fermata veicolare.

Ponte Romero: senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente.

In via Renata Bianchi nel tratto compreso tra Via Perini e Via Tea Benedetti, direzione levante: la corsia di destra è riservata alla generalità dell’utenza con obbligo di svolta verso destra in via Tea Benedetti mentre la corsia di sinistra è riservata esclusivamente ai mezzi di trasporto pubblico locale con obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via 30 Giugno 1960.