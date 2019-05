È stato condannato in primo grado a tre anni e cinque mesi di reclusione il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, deputato della Lega, genovese. Lo ha deciso la seconda sezione del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, al processo per le “spese pazze” in consiglio regionale.

I fatti risalgono al biennio 2010-2012, quando Rixi era consigliere in Regione. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi.

Rixi non era in aula, lo rappresentava il suo avvocato Maurizio Barabino.