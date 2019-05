Nei locali di proprietà comunale situati in piazza Cadevilla 7-9 RR e 15, a Genova, sorgerà uno spazio interamente dedicato alla cucina e ai prodotti gastronomici liguri.

Il bando per affidare in concessione gli spazi è stato indetto dal Comune di Genova nell’ambito dell’attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in disuso.

La gara è stata vinta da una società cooperativa sociale operante nel settore della gastronomia e ristorazione che ha proposto di realizzare una struttura comprendente una trattoria tipica genovese, un punto vendita di prodotti locali e uno spazio dedicato ad attività gastronomiche, alla cultura e all’arte.

La cooperativa vincitrice si è impegnata a migliorare e rinnovare i locali, nonché a creare nuovi posti di lavoro, anche con l’inserimento di persone di fasce svantaggiate. La concessione avrà una durata di 15 anni.