Iniziata l’attività di sfalcio su tutte le strade di Genova. Sono ben 1.064 i chilometri lungo i quali si snoderà l’attività che riguarda le strade carrabili, i marciapiedi, le scalinate e le crêuze. La prima fase (ovvero il primo sfalcio di tutte le strade previste) terminerà il 31 luglio. Subito dopo è previsto l’avvio del secondo sfalcio.

Per gestire l’operazione, in Aster vengono utilizzate sia le competenze del settore Verde, sia quelle del settore Cartografia, riunite in un apposito gruppo di lavoro: tutta l’attività viene verrà programmata e consuntivata con l’ausilio di supporti cartografici informatizzati.

L’attività si svilupperà in parallelo sui nove Municipi, sulla base di programmi definiti in base a priorità prestabilite. Poiché il rispetto di tali programmi è fondamentale per ultimare il lavoro nei tempi previsti, le segnalazioni provenienti dai vari enti e dai cittadini, verranno valutate attentamente e daranno luogo a variazioni dei programmi, calibrati sulle esigenze manifestate dalla Civica amministrazione, soltanto se relative a situazioni di effettiva urgenza.