Apre il primo lotto del Parco Verde di Great Campus che, una volta completato, sarà il più grande parco del Ponente genovese. Il Parco Verde è realizzato con i suggerimenti dei cittadini del Municipio e dei quasi duemila utenti del campus; la superficie di 30 mila mq si estende fra la rotonda e la piazza fra gli edifici già costruiti di Great Campus per un nuovo centro di aggregazione, dedicato alla vita all’aria aperta non solo di quanti vivono e lavorano nel parco scientifico, ma anche degli abitanti di Sestri e Cornigliano.

Aperto al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Parco Verde ospita un’area giochi di 400 mq accessibile anche a bambini con disabilità, all’insegna dell’inclusione; un ampio spazio per i cani gestito dalla Protezione Civile di Sestri Ponente; un percorso running di 3 km, con docce, spogliatoi e un percorso ginnico collegato alla App di Great Campus; una zona dedicata a eventi e iniziative culturali rivolti a tutti i cittadini.

La sicurezza dell’area, completamente priva di recinzioni, sarà garantita da un servizio di videosorveglianza, in collaborazione con le forze dell’ordine: 14 telecamere collegate a una control room centralizzata e costantemente presidiata con innovativi sistemi di identificazione; colonnine sos consentiranno all’utente di comunicare con il personale del parco; è previsto un sistema di diffusione sonora per inviare messaggi vocali all’utenza o trasmettere brani musicali con speciali dispositivi bluetooth per ipoudenti; grazie alla copertura di una rete Wi-Fi gratuita e a una serie di postazioni di ricarica per dispositivi elettronici (smartphone, tablet, notebook…), tutti i frequentatori del Parco Verde saranno sempre connessi, anche all’aperto.

Il Parco ospita 48 alberi ad alto fusto, 25 mila mq di tappeti erbosi, duemila piante ornamentali; un sistema di irrigazione completamente automatizzato, con sensori di pioggia e controllo centralizzato, permette di ridurre i costi di gestione e il consumo idrico. Gli alberi sono dotati di chip che permettono di seguirne la crescita e le buone condizioni.