In Liguria la potenza connessa per quanto riguarda il fotovoltaico è aumentata nel primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018: da 1 MW a 1,3 MW.

Sono le cifre diffuse da Anie Rinnovabili (la divisione dedicata alle rinnovabili della federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) su dati Terna.

La variazione tendenziale di potenza connessa nel 2019 rispetto al 2018 in Liguria è inferiore rispetto a quella tra 2018 e 2017: 36% contro 41%.

La nostra regione non spicca né per maggior incremento in termini di potenza o unità di produzione né per il maggior decremento.

Sull’idroelettrico la Liguria è connessa con una potenza di 0,10 Mw