Come avevamo anticipato nel nostro articolo sulle chance dei liguri in questa tornata elettorale che vede la Liguria inserita nella circoscrizione Italia Nord Occidentale, sapevamo che per i candidati della nostra regione sarebbe stata dura.

Riconfermato all’europarlamento lo spezzino Brando Benifei (Pd) con 51.504 preferenze è quinto in graduatoria, conquistando l’ultimo posto disponibile.

Marco Campomenosi, uno dei due candidati liguri della Lega, ha racimolato 17.768 voti. Dovrebbe entrare nel gruppo con la rinuncia di Matteo Salvini, come nono. A lungo Campomenosi ha duellato con Alessandra Cappellari, che segue distanziata di circa 800 voti. Un “duello” risolto sul filo di lana.

Tiziana Beghin, europarlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, è seconda all’interno del proprio partito 14.990 voti, Beghin è nata a Genova, anche se opera soprattutto in Piemonte.

Non è ligure, anche se ha vissuto per un po’ in Liguria, Carlo Fidanza, che ha conquistato 10.919 voti in Fratelli d’Italia (2 seggi per il partito di Meloni).