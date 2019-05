Economia e cultura del mare protagoniste al Genoa Blue Forum

Questi i temi che verranno sviluppati nei tre giorni di convegni: lo sviluppo del waterfront e del porto; le dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo tra Europa e Cina e dove si colloca Genova (lunedì 13), il turismo crocieristico; i percorsi di open innovation e startup (martedì 14) e il percorsi di sviluppo e le nuove professioni nell’economia del mare (mercoledì 15). Previste anche visite tecniche ed eventi su invito.

link Questo ilper registrarsi all’evento.

«Il Porto di Genova non solo è il primo contribuente Italiano, ma è anche il primo datore di lavoro della città con 56.000 occupati, tra diretti e indotto, oltre ai 120.000 posti di lavoro generati dalle sue attività nel Nord Ovest. Questi sono numeri che – afferma l’assessore alle Sviluppo economico Giancarlo Vinacci – meritano una particolare attenzione e non solo a livello locale e mettono in risalto storia, competenza e potenziale. Questa edizione del Blue Economy Summit, con il supporto di tutte le Istituzioni promotrici del Genoa Blue Forum, si pone l’obiettivo di consolidare la leadership che naturalmente spetta a Genova puntando all’incremento e allo sviluppo delle attività del mare in vista dell’ultimazione delle grandi opere come il Terzo Valico e dei grandi progetti come la Via della Seta».