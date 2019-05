Differenziata 10 e lode, Amiu premia gli “spot” dei giovani genovesi

80 scuole, 7.000 studenti con le loro famiglie e oltre 250 insegnanti coinvolti in questa prima edizione

Tanto impegno e creatività, non solo nei progetti vincitori. L’iniziativa Differenziata 10 e lode, promossa da Amiu, è stata un tale successo che l’azienda e il Comune di Genova hanno deciso di proporla anche l’anno prossimo.

80 scuole, 7.000 studenti con le loro famiglie e oltre 250 insegnanti coinvolti in questa prima edizione che si è conclusa con la premiazione delle tre categorie: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, in sostanza elementari, medie e superiori. I partecipanti hanno realizzato uno spot di 30 secondi per sensibilizzare il pubblico sulla relazione tra ambiente e rifiuti, la raccolta differenziata, ma anche il riuso e il riciclo.

«La scuola è un luogo privilegiato per stimolare un percorso educativo in cui rielaborare una nuova cultura dei rifiuti che generi dei comportamenti quotidiani sostenibili dei futuri cittadini. I bambini oggi sono un ottimo canale per arrivare anche a comunicare con le famiglie», dice il direttore generale di Amiu Tiziana Merlino.

Nel video si possono vedere gli spot dei vincitori.