Arriva a Genova la Commissione Ministeriale Rst del Mibac (Reti museali e Sistemi Territoriali) per la gestione del patrimonio culturale attraverso le reti museali e i sistemi territoriali. Martedì 14 maggio, dalle 9,30 alle 18 nella sala del minor Consiglio di Palazzo Ducale, si terranno le audizioni di associazioni, istituzioni e realtà culturali pubbliche e private di Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta, una cinquantina di soggetti in totale: una giornata di lavoro, aperta al pubblico, per elaborare un modello di gestione del patrimonio culturale attraverso l’ascolto delle esperienze territoriali.

Il compito della commissione è quello di tracciare linee guida utili allo sviluppo di strategie di collaborazione e cooperazione tra le istituzioni, studiando anche forme integrate di gestione del patrimonio culturale italiano. Istituita dal Mibac con un decreto del ministro dei Beni e delle Attività culturali, la Commissione è presieduta dal consigliere del ministro per la gestione complessa del patrimonio culturale ed è composta dal direttore generale Musei del Mibac, dal presidente di Icom Italia e due esperti del settore cultura, dall’assessore alla Cultura del Comune di Torino e dall’assessore alla Cultura di Regione Liguria, che ha proposto con convinzione questa tappa genovese.

Le audizioni pubbliche saranno anticipate domani, lunedì 13 maggio, da una riunione ristretta della Commissione (alle 18, a Palazzo Reale). I prossimi due incontri avranno luogo a Cremona (7 giugno) e a Treia (4 luglio), quelli precedenti si sono tenuti nelle città di Catania, L’Aquila e Napoli.