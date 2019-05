Come trovare lavoro nel settore spazio-telecomunicazioni? Lo spiegheranno l’astronauta Franco Malerba e relatori dell’Agenzia Spaziale Italiana, di Leonardo, Thales Alenia Space e dell’Università di Genova venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 17.30 alla Scuola Politecnica, Padiglione G, Via Opera Pia 15a, Genova.

Quello dello spazio-telecomunicazioni è un settore in fortissima espansione, in cui le opportunità di lavoro sono attualmente tante e sono previste in ulteriore grande crescita nei prossimi anni e sul quale i nostri corsi di studio e laboratori sono da sempre molto attivi ed all’avanguardia.

L’evento è organizzato dal corso di laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione e dal corso di laurea magistrale in Internet and Multimedia Engineering in collaborazione con Franco Malerba.