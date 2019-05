Si è riunito in Regione Liguria il tavolo sulle politiche di gestione dei flussi del Parco Nazionale delle Cinque Terre: hanno partecipato il presidente della Regione Liguria e gli assessori al Turismo e alla Protezione civile, i sindaci della Spezia, Vernazza, Monterosso, Riomaggiore, rappresentanti di Rfi, Trenitalia e Parco 5 Terre.

La settimana prossima si svolgerà in Prefettura alla Spezia un incontro sulle tematiche di protezione civile a cui Regione parteciperà con il supporto scientifico di fondazione Cima, per verificare ed eventualmente integrare i piani di protezione civile dei Comuni. Nelle prossime ore verrà inoltre convocato, su iniziativa di regione, una riunione sul tema del trasporto pubblico, soprattutto ferroviario. A tale tavolo il compito di verificare ed eventualmente implementare, in accordo con Rfi e Trenitalia, un piano di investimenti già programmati sulle stazioni delle Cinque Terre e verificare un’eventuale implementazione del servizio 5terre express nelle giornate di picco turistico.

I partecipanti hanno inoltre convenuto di individuare congiuntamente un soggetto da affiancare al Parco nello studio e gestione dell’offerta turistica dei flussi, della gestione, delle presenze in loco e più complessivamente della qualificazione dell’offerta turistica in un’area così delicata.