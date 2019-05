Una nuova area parcheggio per l’estate nella zona di via Preli – lato Torriglia, a Chiavari. Dopo attente valutazioni e riunioni con il cda della Fondazione Torriglia, il Comune di Chiavari ha predisposto la stipula di un contratto di comodato gratuito con l’ente per una parte di terreno adiacente alla casa di riposo, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2019. Saranno 60 i parcheggi a pagamento che verranno realizzati, su una superficie complessiva pari a circa 2900 mq.

Dichiara il sindaco Marco Di Capua: «Grazie a questo contratto abbiamo risposto alla domanda di parcheggi estivi nella zona di Via Preli, mettendo a disposizione dei cittadini e dei turisti più stalli per usufruire comodamente delle spiagge e degli impianti sportivi vicini al Torriglia. Le tariffe saranno le stesse del tratto fronte mare, ovvero 0,80 centesimi all’ora, dalle 10 alle 22».

L’obiettivo è anche quello di rendere il parcheggio più sicuro, con interventi di pulizia e sistemazione dell’area, tramite livellamento del terreno con ghiaia, e l’installazione di telecamere per la videosorveglianza dell’intera zona.