I commissari straordinari di Carige, dopo la rinuncia di BlackRock, continuano nella ricerca di un partner privato per la banca ligure. Lo annunciano i sindacati al termine di un colloquio con Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener.

In una nota sottoscritta da Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Uilca, Uilsin si legge che i commissari «hanno confermato di voler proseguire verso l’individuazione di un partner privato disponibile ad entrare nel capitale sociale della Banca, anche in considerazione della disponibilità a sostenere l’azienda, già deliberata dal Consiglio del Fondo Interbancario».

«In ogni caso – conclude la nota – ricordiamo che permane tuttora il cosiddetto “decreto Carige”, già divenuto legge dello Stato che, oltre a contenere norme precise a tutela dei risparmiatori, prevede, in assenza di partner privati, l’intervento diretto di ricapitalizzazione da parte dello Stato a garanzia della continuità della Banca e, conseguentemente, dei suoi dipendenti».