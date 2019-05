«Quello che vogliamo è che Carige sia forte e robusta e rimanga banca del territorio». Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha commentato con i giornalisti la rinuncia di BlackRock ad acquisire Banca Carige tramite un aumento di capitale.

Su come arrivare a una Carige forte, robusta e sempre banca del territorio, ha aggiunto Bucci, «possiamo discutere. BlackRock era comunque una buona soluzione. La soluzione pubblica non credo sia possibile, il salvataggio pubblico non dovrebbe essere consentito».