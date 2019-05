«Il ruolo di fiduciario che riveste BlackRock nei confronti dei propri clienti dei quali gestisce i patrimoni è sempre stato l’elemento indispensabile nella valutazione di un’opportunita’ di investimento. Nonostante tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane, compreso il tempo dedicato alla valutazione di possibilità alternative, purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo». È quanto si legge in una nota del gestore Usa a proposito della decisione di non continuare le trattative sull’ingresso in Banca Carige.

BlackRock ha comunicato alle parti interessate che un fondo in gestione «non è più coinvolto in una possibile transazione con Banca Carige».