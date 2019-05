La Borsa di Milano apre in positivo (+0,37%). L’indice Ftse Mib è a 20.073 punti. Spiccano, nel listino principale, Azimut Holding (1,94%), Banco Bpm (+1,55%) e Leonardo (+1,53%), in calo Campari (-2,02%), dopo il giudizio negativo di Morgan Stanley.

Partenza in rialzo per le principali piazze di Borsa europee: Londra +0,17%, Parigi +0,38% e Francoforte +0,4%.

Le Borse asiatiche sono in calo dopo la chiusura in negativo di Wall Street e sulle aspettative che le non risolte tensioni nella disputa commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti pesino sulla crescita. In Giappone il Nikkei ha ceduto circa lo 0,29%.

Gli occhi degli investitori oggi sono puntati sui dati sul Pil negli Stati Uniti e su quelli delle richieste di disoccupazione nel Paese. In Italia focus sull’asta dei Btp a 10,6 e 5 anni. I futures sull’Europa sono per lo più positivi.

Il petrolio è in rialzo a 59,34 dollari per il barile Wti e a 69,84 dollari per il Brent.

In leggero calo il cambio tra euro e dollaro. Una variazione dello 0,08% a 1,112. In leggera salita invece l’euro/yen a 122,14 (+0,12%).

Lo spread tra Btp italiano a 10 anni e il corrispondente Bund tedesco ha aperto a 280 punti base, in calo di un punto rispetto alla chiusura di ieri.