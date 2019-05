Avvio piatto per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segnava +0,01%. Primi scambi in altalena con l’indice principale che oscilla intorno alla parità. In rialzo Saipem (+1,36%) e Salvatore Ferragamo (+1,07%), in discesa Tenaris (-1,66%) ed Hera (-0,63%).

Mercati azionari europei piatti in avvio di seduta: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, Parigi in calo dello 0,03% mentre Francoforte nei primi scambi è invariata rispetto alla chiusura di ieri.

Mercati finanziari asiatici senza una direzione precisa nell’ultima seduta della settimana: con le Borse di Tokyo e cinesi ancora chiuse per festività, Hong Kong si avvia alla fine delle contrattazioni in rialzo dello 0,3%.

Si attendono i dati sul mondo del lavoro statunitense, che verranno diffusi nel primo pomeriggio.

Il petrolio è stabile a 61,72 dollari per il barile Wti e a 70,50 dollari per il Brent.

Sul mercato valutario, euro/dollaro sotto 1,12 a 1,1161.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco ha aperto a 252 punti base, in diminuzione di un punto rispetto alla chiusura di ieri.