Una zona di bookcrossing è stata allestita sul desk vicino agli ascensori al piano del piazzale del Maschio, a Savona. Il desk al momento ospita una quarantina di libri, in italiano e in inglese, provenienti dalla Biblioteca civica Barrili.

La pratica del bookcrossing consiste nel lasciare un libro in un luogo pubblico in modo tale che possa essere preso e letto anche da altre persone che poi faranno la stesso, portando in quel luogo un altro libro.

«Questa modalità di condivisione gratuita della cultura ha origini antiche e si diffonde in Italia alla fine del secolo scorso. Non è quindi una novità, ma mancava in uno spazio pubblico, quindi, avendo i libri a disposizione è stato naturale pensare di dare loro una seconda opportunità e favorire lo scambio. Chi vuole può anche lasciare un messaggio all’interno del libro, una sorta di recensione o un commento. Anche i turisti che visitano la fortezza troveranno libri in lingua. Desidero ringraziare il direttore della biblioteca Marco Genzone e il personale del settore cultura che in breve tempo hanno allestito la postazione», commenta l’assessore comunale alla Cultura Doriana Rodino.