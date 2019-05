Sono cinque i Comuni liguri chehanno vinto il secondo bando Wifi4Eu, l’iniziativa dell’Unione Europea che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali.

Si tratta di Ceriale, Costarainera, Framura, Mendatica, Rossiglione.

In totale sono i 510 i Comuni italiani risultati vincitori. Ogni municipalità avrà a disposizione un voucher da 15 mila euro per creare gli hotspot necessari per le reti internet. Visto l’alto numero di adesioni, l’Italia, la Spagna e la Germania hanno beneficiato del numero massimo di voucher messi a disposizione dall’iniziativa europea per ogni Stato membro. Il 98% dei voucher è stato assegnato nei primi 60 secondi di apertura del bando sulla base del criterio ‘primo arrivato, primo servito’ (first-come, first-served).