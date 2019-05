Circa 36.000 sono le operazioni di prelievo in contanti effettuate finora in Liguria nelle tabaccherie convenzionate con Banca 5 (gruppo Intesa Sanpaolo)

Lo rende noto Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking, con una capillare distribuzione attraverso le tabaccherie convenzionate sul territorio nazionale.

A oggi le operazioni di prelievo in contanti nelle tabaccherie convenzionate con Banca 5 sono state oltre 1 milione per un totale di oltre 100 milioni di euro prelevati (in media, circa 9 mila transazioni giornaliere e 90 Euro a operazione). In Liguria, i 36.000 prelievi risultano così distribuiti per provincia:

Genova 21.207

Imperia 3.692

La Spezia 1.150

Savona 9.622

Banca 5 ha presentato oggi a Torino la sua nuova offerta commerciale. Con questa nuova proposta, servizi e funzionalità di rilievo e di utilità, come per esempio il prelievo contante per i clienti Intesa Sanpaolo, possono essere accessibili anche in Comuni più piccoli, spesso penalizzati dalla sempre più scarsa presenza di operatori finanziari. Attraverso l’utilizzo di Smart-POS, molte tabaccherie potranno entrare a far parte della rete Banca 5, erogando i prodotti transazionali del Gruppo Intesa Sanpaolo e offrendo al contempo servizi ad elevato interesse sociale.